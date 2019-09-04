Кандидатов от «Коммунистов России» в тульскую облдуму финансируют московские социологи

Кандидаты в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва в рамках своих избирательных кампаний израсходовали более 18 млн рублей.



Такие данные были представлены «Сбербанком» в облизбирком в конце августа.

Больше всех на выборы потратились кандидаты от партии «Коммунисты России», причём средства на их счета поступали из Москвы.

Согласно отчёту, ООО «ИНСОМАР» перечислило по 2 млн рублей на счета трёх кандидатов и по 1,5 млн рублей на счета ещё двух кандидатов.

Так, по 2 млн рублей получили и уже потратили на «прочие расходы» Наталья Иванова (16 округ) и Людмила Борувкова (23 округ). Такая же сумма выделялась и Александре Горбуновой, идущей по 3-му округу, однако она утратила статус зарегистрированного кандидата, поэтому деньги «вернулись жертвователю». По 1,5 млн рублей израсходовали Александр Ермаков (5 округ) и Татьяна Оруджева (20 округ).

В 16-м округе конкурентами Ивановой идут сильные кандидаты, действующие депутаты Тульской областной Думы Алексей Лебедев (КПРФ) и Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия»). В 23-м округе, где выдвигается Борувкова, был снят с выборов Игорь Тальков (КПРФ). В 5-м округе будут спорить за мандат Екатерина Толстая из «Единой России» и общественница Татьяна Карпова, которую поддержала КПРФ. По 20-му округу идут единоросс Алексей Эрк и коммунистка Светлана Белоус.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИНСОМАР» («Институт социального маркетинга») существует в Москве, возглавляет его Татьяна Чернавина, учредителями являются Наталья Агафонова и Мария Звягина. Организация занимается исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук, рекламой, изучением общественного мнения.

За 2016-17 годы фирма заработала 75 млн рублей. Основной госзаказчик — главное управление территориальной политики Московской области, руководит которым Мария Нагорная, член президиума регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России». Она отвечает за развитие местного самоуправления, методическое сопровождение выборов в органы местного самоуправления, взаимодействие исполнительных органов власти с политическими партиями.

У этой организации есть и двойник с таким же названием — фонд развития социального маркетинга «Инсомар» Сергея Хайкина, который также финансируется главным управлением территориальной политики Московской области (4 контракта на 20 млн рублей).

В ряде регионов социологи «ИНСОМАРа» занимались прогнозированием выборов, в том числе губернаторских — проводили исследования, опросы избирателей.

Журнал «Профиль» писал, что «ИНСОМАР» получил заказ из Кремля перед выборами 2018 года, вследствие чего Сергей Хайкин регулярно бывает на совещании у руководителя администрации президента Сергея Кириенко и получает задания по мониторингу настроений населения.

О привлечении этой фирмы к прогнозированию выборов в регионах писали и «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По информации издания, использование новых инструментов прогнозирования «стало реакцией на выборы 2018 года, когда четыре губернатора не смогли избраться в первом туре, а соответствующие прогнозы появились слишком поздно».

Если говорить о других кандидатах, полмиллиона рублей потратил на свою выборную кампанию ещё один представитель «Коммунистов России», политтехнолог Дмитрий Столбов. Деньги ему пожертвовал торговый дом «Медовые традиции». 340 тыс. рублей внёс и потратил на агитки алексинский комросс Юрий Моисеев.

770 тыс. рублей собрал с «Тулаавтотранса», центра «Витязь», фирм «ГрандСтрой» и «ВЕЛЛКОМ-ГРУПП» Александр Рем из «Единой России».

625 тыс. рублей набралось у единоросса Сергея Белова — деньги поступали от ООО «Инд-Гарник», ООО ЧОП «Акула» и ООО «Энергопроект».

550 тыс. рублей вынул из казны подконтрольного СМИ «Региональные новости» выдвиженец от «Партии роста» Андрей Мазов, уже потратив их на выпуск агитационных материалов.

380 тыс. рублей получил от «Щёкиноазота» единоросс Дмитрий Коженкин. По 250 тыс. рублей внесли на свои счета представители «Единой России» Денис Бычков, Николай Попов, Марина Белькова, Екатерина Толстая, Егор Атанов, Юрий Кондрашов, Николай Воробьёв, Юрий Цкипури, Сергей Судницын, Игорь Панченко, Сергей Харитонов, Михаил Иванцов, Инна Жданова, Илья Курилов, Константин Подрезов, Елена Чуканова, Алексей Эрк, Алексей Альховик, Галина Алёшина.