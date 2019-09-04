Рашкин направил Памфиловой запрос в связи со снятием с выборов в Тульской области оппозиционных кандидатов

Депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил в Центризбирком запрос в связи со снятием с выборов кандидатов в депутаты Тульской областной Думы 7-го созыва, а также собраний депутатов муниципальных образований.



Рашкин просит председателя ЦИКа Эллу Памфилову рассмотреть коллективную жалобу кандидатов в депутаты. Текст жалобы мы публиковали ранее.

Напомним, в начале августа посредством тульского суда с выборов были сняты выдвигавшиеся от КПРФ в Тульскую областную Думу: по Алексинскому округу — активист Алексей Носов, по Кимовскому округу — действующий муниципальный депутат Сергей Тимофеев, по Щёкинскому округу — поддерживающий протестующих в Шиесе музыкант Игорь Тальков-младший. Также в Донском были сняты с выборов в местный парламент активист Станислав Скидан и предприниматель Ростам Бадоян.

Поводом для снятия послужило то, что кандидатами не был сдан одновременно с другими документами, необходимыми для регистрации, первый финансовый отчёт (нулевой). В феврале 2019 года было изменено региональное избирательное законодательство, в частности, внесена поправка, дающая избыточное определение понятию «первый финансовый отчёт», который дополнялся дублирующими и уточняющими документами.

Как считают в тульском обкоме КПРФ, проблема заключается в том, что в региональном избиркоме «намеренно была создана схема, при которой вовремя сданный документ впоследствии может быть признан несданным». Юриста облизбиркома Юлию Есину, которая работает в Тульской области с осени 2018 года, в обкоме назвали «профессиональным электоральным „киллером“, специализирующимся на отмене регистрации оппозиционеров через суд».

Есина известна тем, что во время избирательных кампаний в разных регионах неоднократно выступала на судах представителем административного истца и добивалась отмены регистрации неугодных кандидатов именно в связи с недочётами в необходимых для регистрации финансовых документах. СМИ неоднократно писали о ней как о «гастролёрше-провокаторе».





