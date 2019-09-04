На Алексинской бумажно-картонной фабрике открылось новое производство

На Алексинской бумажно-картонная фабрике в Тульской области открылась первая очередь производства гофрокартона.



Инвестиции холдинга SFT Group составили около 4 млрд рублей. Ежегодно на предприятии планируется выпускать 310 кв. м гофрокартона и гофроупаковки.

Ранее в модернизацию предприятия было вложено 3 млрд рублей — средства пошли на открывшуюся в 2018 году бумагоделательную машину.

Как сообщил председатель совета директоров SFT Group Анатолий Штейнберг, вторая очередь завода обойдётся в 3 млрд рублей.

SFT Group — один из крупнейших в России холдингов, производящих картон и макулатуру. Создан в 2005 году, тогда же в его состав вошла Алексинская БКФ. Сейчас в состав холдинга входят 9 предприятий в 7 регионах.

Напомним, в августе тульская природоохранная прокуратура возбудила дело по факту складирования в Алексине отходов бумажно-картонной фабрики. Директору фабрики было внесено представление, а материалы дела направили в областное управление Росприроднадзора. Ранее местные активисты нашли на участке, сданном в аренду АБКФ, незаконную свалку пластиковых отходов высотой больше человеческого роста.

Кроме того, местные жители в течение последнего года неоднократно жаловались на шум с фабрики и сильную вибрацию в близлежащих домах, алексинцев просили «потерпеть» до открытия нового производства.