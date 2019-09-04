Тульские эксперты нашли экстремизм в стихах поэта, поддержавшего целостность Украины

Эксперты-лингвисты Тульской области обнаружили экстремизм в стихотворении поэта Александра Бывшева «Могучая куча», посвящённого путешествию маркиза Астольфа де Кюстина по России в 1839 году.



Поэт изобразил картину путешествия французского писателя и путешественника, который написал критическую книгу о Российской империи «Россия в 1839».

Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета в рамках уголовного дела по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК). Как сообщил Бывшев, эксперты исследовали не всё стихотворение, а только его первую строфу.

«Таким образом, по мнению моего адвоката, моё стихотворение может быть признано экстремистским не целиком, а в урезанном виде — случай совершенно беспрецедентный в уголовной практике да и во всей мировой литературе. Теперь я уже не удивлюсь, если наши „эксперды“ начнут искать экстремизм в какой-нибудь моей одной строчке, а там глядишь, и до отдельных слов и знаков препинания доберутся», — написал он на своей странице в соцсети.

Поэт Александр Бывшев — фигурант шести уголовных дел. Пять из них возбудили из-за стихотворений, поддерживающих Украину и осуждающих политическую обстановку в России.

Александр Бывшев окончил Орловский пединститут, работал в местной школе учителем иностранных языков. Писал стихи, печатался в российских и иностранных журналах, выпустил два поэтических сборника, неоднократно становился призёром конкурсов. В 2014 году после присоединения Крыма к России Бывшев, как рассказывало радио «Свобода», буквально за несколько дней превратился во врага народа.

В 2015 году на него завели уголовное дело за публикацию двух «антироссийских стихотворений» и приговорили к 300 часам исправительных работ. В 2017 Бывшев стал фигурантом нового уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины». Затем количество дел выросло до шести.

27 марта 2019 года поэт получил постановление Следственного комитета о прекращении 3 из 6 уголовных дел. Однако уже 8 апреля следователь сообщил поэту, что ведомство возобновило расследование.

До этого тульская лаборатория судебных экспертиз Минюста не нашла призывов к экстремизму в сборнике «Кровавая память» и стихотворении «Посвящается расширению НАТО на восток». К аналогичному мнению пришли эксперты в Орле и Москве.

Президент России Владимир Путин 28 декабря 2018 года подписал закон о частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК. Согласно этому закону, уголовное наказание за противоправные действия, предусмотренные частью 1 статьи 282 УК будет наступать только в том случае, если нарушение совершено более одного раза за год.