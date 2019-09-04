В Тульской области досрочно в ТИКах проголосовали чуть больше тысячи человек

С 28 августа по 3 сентября на выборах в Тульской области в помещениях территориальных избирательных комиссий досрочно проголосовали 1059 человек.



Это 0,17% от общего числа зарегистрированных избирателей. Такой возможностью могли воспользоваться только избиратели 18 муниципалитетов, где проводятся местные выборы. На выборах в Тульскую областную Думу досрочное голосование не предусмотрено.

На выборах депутатов Тульской городской Думы досрочно проголосовали 0,16% избирателей, депутатов Собрания депутатов Алексина — 0,17%, Донского — 0,29%, МО Мордвесское Венёвского района — 0,24%, Одоева — 0,04%, МО Восточно-Одоевское Одоевского района — 0,05%, Советска Щёкинского района — 0,05%.

С 4 по 7 сентября досрочно проголосовать можно будет в помещениях участковых избирательных комиссий.

Напомним, в последний день досрочного голосования в ТИКах в Туле и Алексине наблюдатели от движения «Голос» отметили наплыв избирателей.