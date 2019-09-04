Тульские единороссы потратили на агитацию в 507 раз больше денег, чем коммунисты

Тульское региональное отделение «Единой России» потратило на выборы в областную думу со своего официального банковского счёта 66 млн рублей.



Это следует из сводного отчёта о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий, выдвинувших списки кандидатов.

Деньги пошли на изготовление агитационных материалов и предоставление эфирного времени. Всего на предвыборный период у «ЕР» заложено 69 млн рублей. Из них 3 млн рублей единороссам пожертвовал Тульский фонд регионального развития (президент — кандидат в депутаты от «Единой России» Михаил Грязев), 2 млн рублей — Алексинский стекольный завод. Помимо этого, каждый одномандатник-единоросс имел в своём распоряжении по 250 тыс. рублей.

Их конкуренты из КПРФ изготовили агитацию всего на 130 тысяч рублей, сумма, в которую хотят уложиться коммунисты — 300 тысяч.

ЛДПР на агитационные материалы и проведение публичных мероприятий затратило 6,2 млн рублей, «Справедливая Россия» — 2,7 млн рублей, «Яблоко» — 1,7 млн рублей, «Коммунисты России» — 386 тыс. рублей, «Российский общенародный союз» — 155 тыс. рублей, «Партия пенсионеров за справедливость» — 135 тыс. рублей, «Родина» — около 3,5 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали, что средства на финансирование кандидатов-одномандатников от «Коммунистов России» поступают из московской организации социального маркетинга.

Напомним, выборы в Тульскую областную Думу пройдут в Единый день голосования 8 сентября.