Памфилова заявила о беспрецедентно низком уровне отказов в регистрации кандидатам на выборах

В 2019 году более 91% кандидатов на участие в выборах всех уровней были зарегистрированы избиркомами.



«Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации», — заявила на заседании Центризбиркома глава ведомства Элла Памфилов.

Некоторые кандидаты утратили свой статус в ходе избирательной кампании, поэтому в избирательные бюллетени будут включены 89% (около 105,5 тыс. кандидатов), уточнила она.

Отказ в регистрации получили только 6%, ещё 5% не представили документов, отказались участвовать по личным причинам или выбыли по иным причинам.

Напомним, в Тульской области не были допущены до участие в выборах разного уровня 13% кандидатов.