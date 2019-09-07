За выборами в Тульской области проследит «Гражданский контроль»

Ассоциация «Гражданский контроль» направит своих экспертов для работы на выборах в Тульской области.



Об этом рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

В экспертную группу входят политологи, социологи, лидеры общественного мнения. Они будут работать в пяти регионах: помимо Тульской области — в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии — Алании и Вологодской области.

Эксперты будут работать на горячих линиях по связям с избирателями, контактировать со штабами кандидатов и политических партий, взаимодействовать с мониторинговыми штабами по наблюдению.

8 сентября пройдут выборы в Тульскую областную Думу, Тульскую городскую Думу и муниципальные парламенты.