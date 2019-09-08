Россияне стали меньше доверять друг другу

Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС зафиксировали снижение доверия россиян друг другу.



Так, в ходе опроса 30% респондентов сообщили, что число людей, которым они доверяют, уменьшилось, тогда как лишь 6% сказали, что их стало больше.

Россияне стали на 12,6% меньше верить родственникам, на 18,2% — друзьям, на 25% — коллегам. В целом по стране показатель недоверия составляет порядка 32–34%.

Лидерами по доверию оказались жители Китая и Швеции: там окружению доверяет почти 60% населения.