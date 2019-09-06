В Москве на международной ярмарке соберут книги для детской библиотеки в Туле

С 4 по 8 сентября в Москве на ВДНХ проходит международная книжная ярмарка. На ней присутствуют издатели из 33 стран, которые представят более 100 тысяч книг.



Посетители смогут купить книжные новинки из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины.

Здесь же пройдут творческие встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. В работе конференции примут участие французский автор Фредерик Бегбедер и британская писательница Холли Вебб.

Во время работы ярмарки в рамках благотворительной акции «Подари ребёнку книгу» соберут издания для трёх детских библиотек в Курской, Орловской и Тульской областях.