Руководителю тульской больницы снизят премию из-за невыполненного майского указа Путина

Главному врачу городской больницы №10 в Туле снизят премию из-за невыполненного майского указа президента РФ Владимира Путина.



Об этом сообщила замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Сёмина в ответ на обращение «Профсоюза Навального».

По словам Сёминой, средняя заработная плата в этой больнице за первые полгода 2019 года составила 56 050 рублей, что составляет не 200% по отношению к среднемесячному доход по региону (31 213 рублей), как того требует майский указ, а 180%.

В целом, как отчиталась министр, ссылаясь на предварительные данные Росстата, майский указ президента в Тульской области выполняется — средняя зарплата врачей за первое полугодие составила 65 284 рубля, или 209,2%.

В июньском докладе Счётной палаты говорится, что майские указы президента РФ Владимира Путина от 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России.