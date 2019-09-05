Лидер тульского «Яблока» рассказал, как его укоряют неучастием в платных дебатах

Руководитель тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов рассказал, что его укоряют неучастием в предвыборных дебатах, однако такая возможность была предоставлена только за деньги.



«Как же надоела эта беловская ГТРК (филиал ВГТРК ГТРК «Тула» возглавляет Сергей Белов, кандидат в депутаты облдумы от „Единой России“ — „ТА“). На этих выборах нам предоставили возможность участвовать в дебатах только за деньги. 50 000 рублей за минуту. Естественно, у нас таких денег нет. Это такое равенство всех партий на выборах. Единороги, кпрфы, лдпры участвуют бесплатно и только ЯБЛОКО за деньги.

При этом перед началом каждых дебатов тульские пропагандисты „Единой России“ объявляют, что ЯБЛОКО не пришло. Тогда уж говорите: ЯБЛОКО не пришло и 250 000 за каждый выпуск в ваш толстый карман не принесло», — написал он на своей странице в фейсбуке.

По словам Дорохова, по региональному законодательству «Яблоко» не имеет права на бесплатное эфирное время, так как на предыдущих выборах, по официальным данным, набрало менее 3% голосов.

Согласно информации избиркома, тульское «Яблоко» в предвыборный период потратило на агитационные материалы и проведение публичных мероприятий 1,7 млн рублей.