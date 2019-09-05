Зюганов призвал наказать тех, кто напечатал безграмотные бюллетени к выборам в Тульскую облдуму

В Туле коммунисты возмутились написанием названия партии КПРФ в областном избирательном бюллетене.



Как отмечают они, в названии «Коммунистическая партия Российской Федерации» отсутствуют пробелы между словами, в результате наименование политической партии воспринимается и читается как одно слово.

При этом в реготделении компартии сообщили, что для избирательных участков, оборудованных КОИБами, отпечатаны бюллетени с наличием пробелом. Такие же бюллетени выдают и на досрочном голосовании.

«Складывается мнение, что избирком осознанно применил разный подход к изготовлению избирательных бюллетеней для выборов областной и городской думы, а также для участков, оборудованных КОИБами», — заявляют коммунисты.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил соответствующий запрос в Центризбирком, а сегодня на пресс-конференции в Москве, посвящённой честным и демократичным выборам, прокомментировал ситуацию с бюллетенями.

«У нас кандидата в Москве сняли за то, что поставил прочерк, а здесь написали с точки зрения русской грамматики абсолютно неверно. Надо, во-первых, наказать, потому что не знают русскую грамматику. Во-вторых, кто печатал, обязан был понимать, что он печатает. И в-третьих, у нас есть официально зарегистрированное название, которое в Минюсте. Поэтому Минюст, ЦИК и правоохранительные органы должны разобраться, на каком основании, и кто этим занимался», — подчеркнул Зюганов.

Депутат Госдумы, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что юристы компартии будут добиваться перепечатки бюллетеней

«Если посмотреть бюллетень на выборах депутатов Тульской городской Думы, то там есть пробелы, крупно — КПРФ. Если посмотреть бюллетени при системе ГАС „Выборы“ (имелись в виду КОИБы), а там своя форма — тоже с пробелами. А в этом бюллетене, который охватывает 80% избирателей, КПРФ — слитно, одним словом. Это на руку спойлерам — „Коммунистам России“, которые идут первым номером. Мы, конечно, будем разбираться, добиваться, чтобы бюллетень соответствовал той форме, которая должна быть в рамках Устава КПРФ, и как это делается на федеральных выборах — наши юристы работают», — сообщил он на пресс-конференции.

Об этом же говорится и в телеграмме Зюганова главе ЦИКа Элле Памфиловой.

«Указанное несоответствие наименования политической партии „Коммунистическая партия Российской Федерации“ в избирательных бюллетенях на выборах депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва нарушает требования избирательного законодательства, в том числе, нарушает принцип равенства прав участников избирательной кампании и негативным образом влияет на восприятие избирателями содержания избирательных бюллетеней. Прошу принять срочные меры по изъятию вышеуказанных избирательных бюллетеней, изготовленных с нарушением требований закона, и дать указание избирательной комиссии Тульской области изготовить новый тираж надлежащих избирательных бюллетеней», — написал Зюганов.