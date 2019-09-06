Туляк совершил покупки по найденной банковской карте и стал фигурантом уголовного дела

21-летнего жителя Тулы обвиняют в краже с банковского счёта.



Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция предусматривает штраф 100-500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет.

По версии следствия, молодой человек нашёл возле торгового центра «Демидовский» банковскую карту и совершил покупки в различных торговых точках на сумму свыше 3 тыс. рублей.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд.