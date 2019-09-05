В Туле суд присяжных решит судьбу бандитов, грабивших и убивавших пенсионеров (видео)

Двое жителей Тульской области обвиняются в разбойных нападениях и убийствах пенсионеров.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 162, ч. 3 ст. 158 УК РФ (убийства, сопряженные с разбойными нападениями, с целью завладения имуществом).

По версии следствия, 34-летний и 44-летний обвиняемые, в период с 18 августа по 12 октября 2018 года совершили на территориях Плавского и Щёкинского районов ряд убийств и разбойных нападений на пенсионеров с целью завладения их имуществом, а также другие преступления против собственности.

Так, одну пенсионерку избили и задушили шнуром от утюга, похитив 20 тысяч рублей. Другого старика зарезали, забрав у него 48 тысяч рублей, телевизор и автомобиль.

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу с участием коллегии присяжных заседателей в Тульский областной суд.