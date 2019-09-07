«Меркурий» нашёл в Тульской области просроченное молоко

Россельхознадзор выявил в Тульской области оформление ветеринарных сертификатов на продукцию с истёкшим сроком годности.



В августе был проведён мониторинг работы специалистов государственной ветеринарной службы «Каменская РВСББЖ» ГУ ТО «Ефремовское МОВ». В системе «Меркурий» обнаружились нарушения оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на 7 партий молока общим весом более 45 тонн.

За нарушение требований федеральных законов «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также приказа «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» фельдшеры оштрафованы на 6 тысяч рублей.