Тульский эчпочмак: оппозиция в Туле выпустила к выборам креативный ролик (видео)

Тульские оппозиционеры из «Российского общенародного союза» выпустили к выборам 8 сентября видеоролик, призывающий прийти и проголосовать за независимых от власти кандидатов.



Своё креативное творение они назвали «Тульский эчпочмак» — как отсылка к Татарстану, где перед выборами сняли видео с поющим эчпочмаком. Таким оригинальным способом глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов напомнил о предстоящих в республике выборах.

В ролике тульского «РОСа» напомнили о том, что перед выборами в Тульскую областную Думу «расчистили поляну», не допустив ряд оппозиционных кандидатов, назвали сами выборы «смешными», но призвали туляков прийти на участки и выразить свою гражданскую позицию.