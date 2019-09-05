В Туле КПРФ подала в суд на избирком из-за «неправильных» бюллетеней

Тульское региональное отделение партии КПРФ подало в суд на областную избирательную комиссию за нарушение избирательных прав.



Поводом послужили бюллетени, напечатанные к выборам в Тульскую областную Думу. Как утверждают коммунисты, название их партии было намеренно опубликовано нечитаемо — без пробелов между словами. Тогда как в бюллетенях к выборах в Тульскую городскую Думу таких «недочётов» нет, также как и в бюллетенях, напечатанных для избирательных участков с КОИБами или выдававшихся на досрочном голосовании.

В качестве заинтересованного лица в административном иске выступает типография ООО «Борус-Пресс».

Также в связи с этим лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил обращение главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором призвал «принять срочные меры по изъятию избирательных бюллетеней, изготовленных с нарушением требований закона, и дать указание избирательной комиссии Тульской области изготовить новый тираж надлежащих избирательных бюллетеней».



