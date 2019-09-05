На выборы тульскому единороссу собрали деньги алкофирмы и жилищные конторы

На предвыборную кампанию среди кандидатов в Тульскую городскую Думу самую крупную сумму потратил кандидат от «Единой России» по Скуратовскому округу Евгений Смолянинов.



На подготовку к выборам он заложил 544 тысяч рублей, причём половину этой суммы ему собрали шесть коммерческих организаций, которые внесли по 49 тысяч рублей каждая.

Это «Смена Плюс», «Смена», «Алко-Люкс» и «Мега-Алко», соучредителем которых является Олег Смолянинов, а также «Жилкомцентр» и «Жилцентр».

Последняя — бывший «Жилхоз» Привокзального района Тулы, который обанкротился. Собственниками значатся Дмитрий Гречишкин и Иван Езжалкин.

В 2017 году следователи по материалам прокурорской проверки возбуждали уголовное дело о хищении денежных средств жителей (не меньше 1 млн рублей) неустановленными лицами из числа руководителей «Жилцентра», но, несмотря на особый контроль прокуратуры, состава преступления не нашли. По открытым данным, фирма и сейчас не вылезает из судов. За последние пять лет прошли 129 внеплановых проверок, в ходе которых нашли 76 нарушений.

Сам Евгений Смолянинов несколько лет назад тоже засветился в мутной истории. В Пролетарском округе Тулы по материалам ФСБ завели уголовное дело о мошенничестве. Некое ООО представило в налоговые органы фиктивный документ, чтобы возместить более 2 млн рублей за сделку с другой коммерческой организацией. СМИ писали, что следственные органы выписывали повестки на допросы Евгению Смолянинову и его однопартийцу Виктору Дзюбе. Дзюба впоследствии стал депутатом Госдумы а с историей, вроде, обошлось.

Кандидат в депутаты спонсорские средства успешно осваивает, мелькая в СМИ, организуя праздники двора и появляясь на различных мероприятиях с участием главы горадминистрации Евгения Авилова.