В Туле из-за беспорядков на футболе арестованы 20 человек

Тульский суд арестовал 20 человек после беспорядков 1 сентября на матче Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и ЦСКА, которая завершилась со счётом 1:2.



Всего было рассмотрено 55 протоколов о правонарушениях перед началом и в ходе матча, более чем по 30 из них назначены штрафы в размере 1-20 тыс. рублей, по 20 делам — арест, двум людям назначены обязательные работы от 40 до 90 часов.

Большая часть дел была возбуждена по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния»).

Напомним, перед матчем московские болельщики устроили шествие по центру Тулы. Фанаты перекрыли Первомайскую улицу и начали жечь пиротехнику.