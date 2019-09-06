В Туле построят центр ядерной медицины более чем за 700 млн рублей

В Туле на территории областного онкологического диспансера будут построены центр ядерной медицины и централизованная клинико-диагностическая лаборатория.



Соответствующее соглашение подписали министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Инвестиции в проект оцениваются более чем в 724 млн рублей, открытие объектов запланировано на весну 2020 года.

Центр разместится на площади около 460 кв. м и сможет принимать более 5 тысяч пациентов год. Диагностика онкозаболеваний будет проводиться в том числе и за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Сейчас из-за отсутствия в регионе ПЭТ-центра нуждающихся в таких обследованиях пациентов направляют в Московскую, Воронежскую и Орловскую области.