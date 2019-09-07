ждународный фестиваль «Фанфары Тульского кремля» пройдет в Тульской области

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Тула. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Выступления музыкантов, дефиле и парадное шествие оркестров пройдут в рамках Международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля», сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

Мероприятие состоится в рамках празднования 500-летия Тульского кремля и будет приурочено ко Дню города Тулы.

«В рамках фестиваля 6-7 сентября будут организованы выступления музыкантов на различных площадках Тулы и Новомосковска, концертные программы в Тульском кремле и Музее оружия, дефиле и парадное шествие оркестров. Завершит мероприятие выступление сводного духового оркестра на центральной площади Тулы», — говорится в сообщении.

В фестивале планируется участие духовых оркестров из разных регионов России и стран СНГ. На мероприятии впервые выступят несколько детских духовых оркестров из Центрального федерального округа.

Программы участников фестиваля будут посвящены различным эпохам и стилям — от военной и танцевальной музыки XVIII-XX веков до джаза и мелодий из популярных кинофильмов.

Первый фестиваль «Фанфары Тульского кремля» прошел в Туле в 2016 году.