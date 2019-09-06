Тульскую схему обращения с отходами назвали лучшей в России

Схему обращения с отходами в Тульской области назвали наиболее удачной в России.



Об этом сообщил заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин в интервью телеканалу «360».

При этом ранее Счётная палата заявила, что в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами.

«Российский экологический оператор» проанализировал 40 территориальных схем и установил, что множество из них сделаны не вполне корректно.

Основные недостатки: нет информации о перспективных объектах инфраструктуры, не включены будущие полигоны и заводы, не указаны сроки ввода объектов в эксплуатацию и информация об их мощностях, количество отходов не соответствует утверждённым нормативам их накопления, не прописана организация раздельного сбора мусора и обращение с крупногабаритными отходами. Самыми слабыми признаны схемы в Краснодарском крае, Ростовской области и Чувашии.

14 января 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» для координации работы по обращению с отходами и привлечению инвесторов для проектов по их утилизации.

Перед властями в регионах была поставлена задача составить схемы и организовать конкурс по выбору оператора, отвечающего за исполнение. В Тульской области региональными операторами стали «Хартия» (связанная с сыном генпрокурора России Юрием Чайкой) и «МСК-НТ».