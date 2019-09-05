Игорь Тальков-младший поддержал «умное голосование» Навального

Кандидат в депутаты Тульской областной Думы, музыкант Игорь Тальков-младший призвал своих сторонников поддержать «умное голосование» политика Алексея Навального на выборах 8 сентября.



Сам Тальков-младший выдвигался от КПРФ в Щёкино на родине своего отца, однако был снят с выборов, как и ряд других оппозиционных кандидатов.

«Проголосуйте, пожалуйста, за кого-нибудь не из „Единой России“. Вот за кого душа лежит. За кого-нибудь из КПРФ, из любой другой партии, но не за партию, которая нас внаглую обворовывает, уничтожает через телевидение, через законодательство, через схемы различные, которые работают — то о чём говорит уже много-много-много лет Навальный. Ради сохранения партии трётся там Зюганов, но всё-таки много людей реально борется», — высказался Тальков-младший.

Как отметил музыкант, многие представители власти используют народ ради собственного обогащения.

«Это же очевидно, это видит весь мир. Почему-то нищая Европа живёт всегда лучше, чем мы. У нас добывается всё: там дерево лишнее не срубят, но при этом мебель крутая, а у мы всё из ДСП делаем. То есть, понимаете, что-то не так. Там лес сожгли, видимо, продали китайцам... Давайте, пожалуйста, попробуем мирным путём убрать эту власть, давайте просто проголосуем за других людей», — предложил музыкант.

Пассивность населения он объяснил не отсутствием гражданской позиции, а страхом.

«Вот я в Тулу приезжаю — и народу как бы неинтересно. Но на самом деле всем интересно, люди просто боятся, боятся подойти к человеку с плакатом, к человеку с гитарой. Боятся, что их арестуют, оштрафуют, изобьют. Это нужно кардинально менять, необходимо самоуправление. Мы можем жить в крутой стране, у нас всё есть, мы богатейшие люди, но нас доят всюду. Нас задавили ипотеками, всякими типа проблемами, всяким типа нападающим на нас и мешающим нам развиваться Западом. Всё это фигня. Давайте просто юридически их уберём. А если будут махинации — будем говорить об этом. Давайте бороться за нашу страну, это же естественно», — подчеркнул он.