Тульский «Голос» подал в суд иск об отмене досрочного голосования в Привокзальном округе

Тульское региональное отделение общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» подало в суд иск об отмене досрочного голосования в территориальной избирательной комиссии Привокзального округа Тулы.



Координатор тульского «Голоса», правозащитник Алексей Власов просит признать недействительными бюллетени, выданные на досрочном голосовании «по неуважительным причинам», не подтвержденным на заседании комиссии".

В случае невозможности выявления конкретных конвертов, где находятся конкретные бюллетени избирателей, признать недействительными все бюллетени, выданные ТИКом.

В качестве обеспечительной меры он попросил изъять документацию ТИКа, относящуюся к досрочному голосованию, чтобы предотвратить передачу бюллетеней непосредственно в участковые избирательные комиссии избирательных округов: заявления избирателей о досрочном голосовании, списки проголосовавших досрочно избирателей, распределенных по избирательным участкам.

Как указано в иске, при проведении досрочного голосования, в соответствии с п. 2 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, уважительными причинами признаются: отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважительные причины.

Согласно п. 1 ст. ст. 27 №67-ФЗ, деятельность комиссий осуществляется коллегиально. В соответствии с п.п. 15-12 ст. 28 №67-ФЗ, комиссия по требованию любого её члена, а также любого присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня. Решения комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.

Таким образом, если избиратель указывает иную причину, кроме перечисленных в п. 2 ст. 65 №67-ФЗ, решение о признании её уважительной принимается на заседании избирательной комиссии соответствующего уровня.

Член комиссии с правом совещательного голоса территориальной избирательной комиссии Центрального округа Тулы Алексей Власов, находясь в помещении для досрочного голосования, ознакомился с заявлениями избирателей и обнаружил несколько заявлений, которые могут быть отнесены к «иным причинам». К таким причинам можно отнести «отъезд на свадьбу», «отъезд в Москву», «работа».

В соответствии с п. 4.2 Постановления ЦИК России от 04.06.2014 №233/1480-6, члены избирательной комиссии с правом решающего голоса рассматривают заявление, сверяют причину, указанную избирателем в заявлении с перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте 2 статьи 65 Федерального закона, при наличии которых избирателю должна быть предоставлена возможность досрочного голосования. Если причина, указанная избирателем в заявлении, не соответствует пункту 2 статьи 65 Федерального закона, то члены избирательной комиссии, принявшие заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на заседании комиссии. Избирательная комиссия в течение суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее времени окончания досрочного голосования, обязана рассмотреть на заседании комиссии поступившее заявление, незамедлительно оформить в письменном виде свое решение и довести его до сведения заявителя.

В случае признания причины заявителя уважительной, избирательная комиссия принимает соответствующие организационные меры по участию заявителя в досрочном голосовании. Однако заседания комиссии проведено не было, и бюллетень был выдан избирателям незаконно.

Таким образом, причину, которую избиратель указал в бюллетене, нельзя считать уважительной, так как по ней не было принято соответствующее решение территориальной избирательной комиссии Привокзального округа Тулы.

Напомним, ранее «Голос» зафиксировал в Привокзальном ТИКе огромную очередь в последний день досрочного голосования.