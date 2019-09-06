Transparency International: Тульский избирком не разместил на своём сайте декларации кандидатов в депутаты облдумы

Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International нашла нарушения в работе тульского избиркома.



Команда, работающая над проектом «Декларатор», изучила доступность предвыборных деклараций на предстоящих 8 сентября выборах глав регионов и выборах в региональные парламенты.

Избирательные комиссии шести из 19 регионов, в которых пройдут выборы, не разместили декларации на своих сайтах.

В трёх регионах (республики Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым) главу избирает законодательное собрание по представлению президента. Среди оставшихся 16 регионов не удалось найти сведений о доходах кандидатов в губернаторы по Республике Алтай, Сахалинской и Челябинская областях.

Выборы депутатов Законодательных собраний проводятся в 13 регионах. Антикоррупционеры не нашли сведения о доходах и имуществе кандидатов на сайте избиркомов четырёх регионов — это республики Алтай, Тыва и Карачаево-Черкессия, а также Тульская область.

«Предвыборное законодательство оставляет решение вопроса о способах донесения до избирателей сведений о доходах и имуществе, представленных кандидатами, на усмотрение организующей выборы избирательной комиссии. Речь может идти о размещении стендов в местах для голосования, публикации в СМИ, раскрытии информации на сайте комиссии в интернете. Мы считаем такой подход неадекватным современным требованиям: размещение деклараций на сайте избирательной комиссии должно быть первичным методом раскрытия информации. Выборочное размещение данных, публикация файлов в виде нераспознанных сканированных документов и др. ведёт к снижению информированности избирателей», — отметили в «Деклараторе», призвав избирателей сфотографировать сведения о доходах и имуществе кандидатов, доступные на избирательных участках, и направить по адресу mail@declarator.org.