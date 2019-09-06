Суд отказал тульским коммунистам в перепечатке избирательных бюллетеней

Тульский областной суд отказал региональному отделению КПРФ по иску, связанному с избирательными бюллетенями.



Коммунисты пожаловались в суд на облизбирком в связи с опубликованием наименования их партии нечитаемо — без требуемых пробелов между словами.

Они потребовали признать такие бюллетени незаконными, уничтожить и изготовить новые. Суд требования КПРФ не удовлетворил, посчитав, что права избирателей не нарушены.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил обращение главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором призвал «принять срочные меры по изъятию избирательных бюллетеней, изготовленных с нарушением требований закона, и дать указание избирательной комиссии Тульской области изготовить новый тираж надлежащих избирательных бюллетеней».