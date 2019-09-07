В Туле ресторанный комплекс закрыли за два десятка нарушений

Тульский суд приостановил работу ресторанного комплекса «Царь» на улице Демьянова.



Причина — более 20 нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Ранее прокуратура в ходе проверки установила, что в комплексе неисправна автоматическая пожарная сигнализация, гостиница не оборудована средствами индивидуальной защиты, а персонал не проинструктирован о действиях на случай пожара, хозпостройки и деревянные беседки размещены на расстоянии менее 15 метров от основного строения.

В связи с тем, что ресторанный комплекс находится рядом с многоквартирными домами, граничит с Рогожинским парком и является местом массового пребывания граждан, в суд было направлено исковое заявление о прекращении деятельности комплекса до устранения нарушений. Суд требования прокуратуры удовлетворил.