Тульским муниципалитетам раздали деньги на отлов и содержание бездомных животных

Правительство Тульской области выделило 2 млн рублей 15 муниципалитетам на отлов и содержание бездомных животных.



Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин.

Согласно документу, деньги будут потрачены не только на отлов друзей человека, но и на их лечение и вакцинацию.

Самую крупную сумму — 522 тыс. рублей — выделено Туле. Около 290 тыс. рублей получит Алексин, 237 тыс. рублей — Чернский район. Меньше всего — 14,7 тыс. рублей — досталось Каменскому району.