До конца 2019 года в Тульской области рекультивируют четыре мусорных полигона

До конца 2019 года в Тульской области будут рекультированы четыре полигона ТКО общей площадью 14 га.



Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов на заседании регионального правительства. Ранее мы писали, что это объекты в Арсеньевском, Богородицком и Одоевском районах.

Также планируется ликвидировать 51,4 тыс. кубометров отходов на площади в 12 га и провести подготовительные работы для последующей ликвидации ещё пяти объектов размещения отходов общей площадью 31 га. На эти цели будет направлено 215,4 млн рублей.