В тульском Пенсионном фонде опровергли слухи об изменениях в индексации пенсий

В Тульской области отделение Пенсионного фонда развеяло слухи о том, что всем работающим пенсионерам необходимо уволиться до 30 сентября, чтобы получить положенные им индексации пенсий.



«Работающие пенсионеры пишут заявления об увольнении по собственному желанию. Оказывается, в нашем районе кто-то пустил среди работающих пенсионеров информацию о том, что если они не уволятся за 3 месяца до 1 января 2020 года, они будут лишены всех пропущенных ими индексаций пенсии», — отметили в управлении.

Как подчеркнул управляющий отделением ПФР по Тульской области Николай Крайнев, такая информация не соответствует действительности.

Правила индексации пенсий для работающих пенсионеров не меняются: если человек окончил работу в декабре, то с января с учётом индексации он получит пенсию в новом размере.

Работающим гражданам пенсия выплачивается без учёта индексаций. Однако после увольнения пенсия увеличивается на все те индексы, которые были в период работы. Полный размер пенсии гражданин начнёт получать спустя три месяца после увольнения (это время требуется на обработку отчётности от работодателя), но за эти три месяца он получит доплату.