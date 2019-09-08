В Тулу на выборы приедут обозреватели из Европы

Избирательные участки Тульской области посетят обозреватели из Европы.



В Россию на Единый день голосования прибыли эксперты из Испании, Италии, Сербии, Франции, Швейцарии и Швеции.

Несколько пунктов голосования в Туле посетит доцент Института российских и евразийских исследований университета Упсалы в Швеции Грегори Симонс.

«Я хочу сам увидеть, какова реальная ситуация, чтобы затем делиться этой информацией со знакомыми и близкими, чтобы они понимали разницу между тем, что пишут в СМИ, и как дела обстоят на самом деле», — рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.