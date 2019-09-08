В Тульской области полицейскому дали условный срок за подброс наркотиков

Одоевский районный суд вынес приговор бывшему старшему опероуполномоченному отдела уголовного розыска отдела полиции Арсеньевское.



Чтобы повысить служебные показатели, оперативник предложил местному жителю признаться в незаконном обороте наркотиков. Тот испугался более серьёзных последствий и согласился. На личном досмотре у мужчины изъяли марихуану и завели на него уголовное дело.

Обман раскрылся, полицейского уволили со службы и возбудили дело за хранение 34 гр марихуаны и превышение служебных полномочий.

Суд дал ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.