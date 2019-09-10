Более 88% туляков платят региональным операторам за вывоз мусора

Собираемость платежей за услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов в Тульской области превышает 88%.



Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.

С 1 января 2019 года в области работают два региональных оператора: ООО «Хартия» — в Туле, Щёкинском и Киреевском районах, ООО «МСК-НТ» — в остальных муниципалитетах.

По словам министра в Тульской области обустраивают 650 контейнерных площадок на сумму около 45 млн рублей. При этом есть потребность в создании 3 тысяч таких площадок.