На карте «Голоса» отметили семь нарушений на выборах в Тульской области

На сайте «Карты нарушений на выборах», созданной движением в защиту прав избирателей «Голос», публикуют первую информацию о нарушениях в Тульской области.



По состоянию на 14:00 мск есть данные о семи нарушениях.

Была подана жалоба на действия территориальной избирательной комиссии Привокзального округа Тулы. Сообщалось, что были приняты 43 заявления на голосование вне специальных помещений.

Перед открытием УИК №2223 в Туле при проверке списков избирателей наблюдатель обнаружила 10 карандашных пометок «ошибочная запись» и вычеркнут избиратель. При устном обращении к председателю УИК она сообщила, что ей до распечатки прислали списки людей, которые работают на выборах и будут голосовать на других участках. Но председатель забыла их убрать из компьютера и распечатала, поэтому пришлось вычеркнуть вручную. При наблюдателе членам УИК было дано поручение считать данные записи пустыми строчками при подсчёте.

В Новомосковске на УИК №1641 на камерах видеонаблюдения не видно урн для голосования.

В Туле на УИК №2219 ПСГ мешает осуществлению видеосъёмки. На УИК №2221 председателем не было объявлено за 30 минут о предстоящем выезде на голосование вне помещения.

В Огарёвке на УИК 2841 запретили вести фото- и видеосъёмку, поданы 244 заявки на надомное голосование на участке с 630 избирателями.

В Узловой на УИК 2614 было подано 26 заявок на надомное голосование, однако члены комиссии вынесли на него 50 бюллетеней и принесли 28 бюллетеней с проголосовавшими.