Международные наблюдатели заметили «чудо-ручку» на одном из избирательных участков в Туле

8 сентября за ходом выборов в Тульской области следят международные наблюдатели из Италии и Швеции.



Как сообщил доцент Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Симонс, в Туле улучшили избирательный процесс.

«Больше всего нас впечатлило внимание, уделённое людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы видели, как представители избирательных комиссий им помогали. На одном участке использовалась уникальная технология — ручки для слабовидящих», — сказал он.

Также на выборах в Тульской области присутствует член мониторинговой группы Совета при президенте РФ по правам человека Екатерина Шульман.