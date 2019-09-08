Тула показывает крайне низкую явку на выборы

По состоянию на 18:00 мск в Тульской области проголосовали 26,9% избирателей (1,1 млн человек).



Явка на 6,6% меньше, чем в 2014 году, отметил председатель областного избиркома Павел Веселов.

В Туле отмечена наименьшая явка — лишь 19,65% избирателей: в Привокзальном районе – 18,99%, в Зареченском – 18,79%, в Пролетарском – 17,26%.

Больше всего проголосовали в Южно-Одоевском МО — 61,47%. Относительно высокая явка отмечена в Каменском (47,3%), Куркинском (46,74%) и Чернском (46,52%) районах.

Напомним, до выборов в Тульской области не были допущены ряд оппозиционных кандидатов. Некоторых из них отстранили на этапе проверки подписей, других — после регистрации в облизбиркоме через суд по искам конкурентов из других партий.