Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Екатерина Шульман рассказала о нарушениях, замеченных во время проведения выборов в Тульской области.



Мониторинговая группа СПЧ, в которую вошла Шульман, побывала на избирательных участках в Туле, Узловой, Новомосковске, Щёкино и Ясной Поляне.

«В Туле был один конфликтный участок: зафиксировали пометку карандашом в книге избирателей. Комиссия объяснила, что была небольшая ошибка: одна избирательница случайно проголосовала и подписалась за умершую родственницу. Разобравшись в ситуации, были внесены изменения в книгу избирателей. Кроме этого, было ещё два случая нарушения правил агитации.

Поступил сигнал с одного из избирательных участков о том, что человек подошёл к КОИБу и начал вносить в него бумаги. Члены избирательной комиссии объяснили это тем, что они пытались наладить КОИБ, который якобы перестал работать. А бумаги, которые они вносили в аппарат — это инструкции к КОИБу. В связи с этим была подана жалоба и запрос на ручной пересчёт голосов.

Был ряд случаев, которые удалось разобрать оперативно, на месте. Проблемные моменты часто бывают связаны с голосованием на дому. Самая частая ошибка — неправильное оформление реестра, когда для включения в него указывается неправомочная причина. Закон предусматривает всего два основания, когда избирателю разрешается голосовать на дому — инвалидность или болезнь. Вторая проблема — это оформление уличного бюллетеня

Наблюдение в момент голосования позволяет выявить вопиющие нарушения. Однако самое напряжённое и важное начинается сейчас — во время подсчёта голосов. Мы надеемся, что организаторы выборов в Тульской области заинтересованы в соблюдении закона и выявлении воли избирателей», — поделилась она.