Наблюдатели Общественной палаты не увидели нарушений на выборах в Тульской области

Наблюдатели от Общественной палаты Тульской области не зафиксировали нарушений на выборах в регионе.



Об этом сообщил председатель Общественной палаты Тульской области на брифинге в пресс-центре облизбиркома. Мониторинговые группы ОП ТО в Единый день голосования совершили более 150 выездов.

«Все сигналы мы отрабатывали, даже если они оказывались ложными. Наши мониторинговые группы никакого вмешательства в избирательный процесс не зафиксировали. Наблюдатели отработали качественно и добросовестно, нарушений не выявлено. Это говорит о том, что обучение, организованное для наблюдателей, дало результат», — сказал Воронцов.

По состоянию на 18:00 мск в Тульской области проголосовали 26,9% избирателей (1,1 млн человек). Явка оказалась на 6,6% меньше, чем в 2014 году.

В Туле отмечена наименьшая явка — лишь 19,65% избирателей: в Привокзальном районе – 18,99%, в Зареченском – 18,79%, в Пролетарском – 17,26%. Больше всего проголосовали в Южно-Одоевском МО — 61,47%. Относительно высокая явка отмечена в Каменском (47,3%), Куркинском (46,74%) и Чернском (46,52%) районах.

Напомним, до выборов в Тульской области не были допущены ряд оппозиционных кандидатов. Некоторых из них отстранили на этапе проверки подписей, других — после регистрации в облизбиркоме через суд по искам конкурентов из других партий.