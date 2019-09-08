«Единая Россия» лидирует с 53% голосов по предварительным итогам выборов в Тульской области

09.09.2019 01:01

«Единая Россия», по предварительным данным, лидирует на выборах в Тульскую областную Думу по единому округу.

По состоянию на 01:00 мск 9 сентября у «Единой России» 53,07% голосов.

Далее идут КПРФ (15,21%), ЛДПР (9,92%), «Справедливая Россия» (5,99%), «Коммунисты России» (5,48%), «Партия пенсионеров» (5,25%) и «Яблоко» (1,55%). При этом в некоторых округах за «Яблоко» проголосовали 6-10% избирателей. Наблюдатели опубликовали протокол с одного из избирательных участков, на котором «Яблоко» набрало наибольшее количество голосов.

"Единая Россия" лидирует с 53% голосов по предварительным итогам выборов в Тульской области

По одномандатным округах большинство голосов пока набирают единороссы, в одном из округов Тулы лидирует представитель «Справедливой России».

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