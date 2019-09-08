На выборах в Тулгордуму за «Единую Россию» проголосовали меньше трети избирателей

На выборах в Тульскую городскую Думу, по предварительным данным, по единому округу лидирует «Единая Россия» с 31,65% голосов.



Далее расположились КПРФ (17,12%), «Справедливая Россия» (13,34%), ЛДПР (12,38%), «Партия пенсионеров» (6,36%), «Яблоко» (4,31%), «Российский общенародный союз» (4,25%), «Коммунисты России» (2,12%).

Против всех списков проголосовали 3,64% избирателей.

При этом явка в Туле оказалась наименьшей среди всех муниципальных образований Тульской области — по предварительным данным, 19,65%.