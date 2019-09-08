Екатерина Шульман: Да пребудет сила с теми, кто отстаивает результаты

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Екатерина Шульман призвала всех, кто следит за ходом выборов, продержаться до полного подведения итогов голосования.



«На самом деле ход голосования, за которым я наблюдала в моей мирной Туле, а другие люди в менее мирных местах — это цветочки. Ягодки созревают ночью. Да пребудет сила с теми, кто отстаивает результаты! Продержитесь, до рассвета, тьма рассеется. Auta i lómë, Aurë entuluva!» — написала она на своей странице в фейсбуке.

Напомним, Екатерина Шульман в составе мониторинговой группе СПЧ следила за выборами в Тульской области в Единый день голосования 8 сентября. Она посетила избирательные участки в Туле, Новомосковске, Узловой, Щёкино и Ясной Поляне.