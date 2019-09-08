Тальков-младший на выборах испортил бюллетень, заявив о нежелании делегировать свои полномочия власти

Музыкант Игорь Тальков-младший рассказал, как проголосовал на выборах в Единый день голосования 8 сентября.



Он опубликовал видеоролик в своём канале на ютубе, где показал, как распорядился со своим бюллетенем. Музыкант оставил на нём послание, подчеркнув, что не хочет делегировать представленным депутатам свои полномочия.

«Я, Тальков Игорь Игоревич, не желаю делегировать полномочия власти, которой я непосредственно являюсь как представитель народа (Конституция РФ, ст. 2, ст. 3 п. п. 1, 2, 3, 4, ст. 6 п. 2). Нынешней правящей партией я недоволен, считаю её работу некомпетентной. Требую свою долю от экспорта природных ресурсов России, которую обязуюсь использовать на благо Родины. Власть оставляю за собой, другой над собой не признаю, но готов разумно и мирно взаимодействовать с другими представителями власти», — написал Тальков-младший.

Напомним, Игорь Тальков-младший был зарегистрирован кандидатом на выборы в Тульскую областную Думу по Щёкинскому округу, на малой родине своего отца Игоря Талькова, однако затем был снят с выборов решением суда.

Ранее Тальков-младший публично поддержал «умное голосование» политика Алексея Навального, призвав голосовать «за кого-нибудь не из „Единой России“».