За подведением итогов выборов в Тульской области следят 5 тысяч наблюдателей

Предварительные итоги выборов в Тульской области будут объявлены ночью 9 сентября.



Как сообщил председатель регионального избиркома Павел Веселов, на момент закрытия на участках находятся 3 004 члена комиссий с правом совещательного голоса.

Из заявленных ранее 5 500 наблюдателей присутствуют 4 953 человека. Все они будут находиться на участках до подведения итогов голосования.

По состоянию на 21:00 мск 8 сентября в облизбирком поступило менее 10 жалоб. По прогнозу главы облизбиркома, средняя явка по региону превысит 30%, но останется ниже уровня 2014 года.