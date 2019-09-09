По одномандатным округам победу на выборах в Тульскую областную Думу забирают единороссы

По предварительным данным, в большинстве округов выборы в Тульскую областную Думу выигрывают представители партии «Единая Россия».



Практически во всех одномандатных округах голоса распределились в пользу кандидатов от «ЕР».

ОИК №1 (Новомосковская) — Денис Бычков, ОИК №2 (Новомосковская) — Александр Рем, ОИК №3 (Донская, Новомосковская) — Николай Попов, ОИК №4 (Богородицкая, Кимовская, Куркинская, Узловская) — Марина Белькова, ОИК №5 (Узловская) — Екатерина Толстая, ОИК №6 (Богородицкая, Узловская) — Егор Атанов, ОИК №7 (Арсеньевская, Воловская, Каменская, Тёпло-Огарёвская, Чернская) — Михаил Грязев, ОИК №8 (Ефремовская) — Юрий Кондрашов, ОИК №9 (Арсеньевская, Белёвская, Суворовская) — Николай Воробьёв, ОИК №10 (Дубенская, Ленинская, Одоевская, Тула — Привокзальная) — Дмитрий Афоничев, ОИК №11 (Тула — Привокзальная) — Юрий Цкипури, ОИК №12 (Тула — Советская) — Сергей Судницын, ОИК №13 (Алексинская) — Игорь Панченко, ОИК №14 (Алексинская, Заокская, Ясногорская) — Сергей Харитонов, ОИК №15 (Ленинская, Тула — Зареченская) — Михаил Иванцов, ОИК №17 (Тула — Пролетарская) — Илья Курилов, ОИК №20 (Киреевская) — Алексей Эрк, ОИК №21 (Тула — Центральная) — Алексей Альховик, ОИК №22 (Ленинская, Тула — Центральная, Щёкинская) — Сергей Белов, ОИК №23 (Щёкинская) — Дмитрий Коженкин, ОИК №24 (Плавская, Щёкинская) — Галина Алёшина.

В 18-м округе (Тула — Пролетарская) большинство голосов получил кандидат от «Партии роста» Андрей Мазов, в 19-м (Венёвская, Киреевская, Ленинская, Тула — Пролетарская) — представитель ЛДПР Александр Балберов.

В 16-м округе (Тула — Зареченская) пока идёт борьба, лидирует кандидат от «Справедливой России» Сергей Гребенщиков, далее идут единоросска Инна Жданова и представитель КПРФ Алексей Лебедев.