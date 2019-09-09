В Туле кандидаты от «Яблока» не прошли в городскую Думу

«Единая Россия» получила 26 мандатов по итогам выборов в Тульскую городскую Думу шестого созыва. Партия власти набрала 37,56% голосов.



Об этом объявил на брифинге председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. Явка избирателей по Туле составила 24,74%.

16,00% получила КПРФ, 11,68% — ЛДПР, 10,43% — «Справедливая Россия», 4,26% — «Яблоко», 3,99% — «Российский общенародный союз», 2,32% — «Коммунисты России».

По всем одномандатным округам, кроме одного, победу получили представители партии власти: ОИК №1 (Медвенский) — Дмитрий Федотов (40,44%), ОИК №2 (Скуратовский) — Евгений Смольянинов (58,54%), ОИК №3 (Ильинский) — Александр Бороненко (45,44%), ОИК №4 (Стадионный) — Ирина Рублёвская (36,80%), ОИК №5 (Центральный) — Олег Рогожин (35,22%), ОИК №6 (Чулковский) — Ольга Фадеева (52,12%), ОИК №7 (Пролетарский) — Владимир Суслин (49,26%), ОИК №9 (Криволученский) — Олег Погорелов (35,17%), ОИК №10 (Приупский) — Надежда Козьякова (32,96%), ОИК №11 (Советский) — Сергей Конов (55,43%), ОИК №12 (Парковый) — Анастасия Дементьева (33,92%), ОИК №13 (Привокзальный) — Владимир Абакумов (49,79%), ОИК №14 (Иншинский) — Александр Швыков (48,54%), ОИК №15 (Косогорский) — Ольга Слюсарева (40,34%), ОИК №16 (Серебровский) — Инна Шевелева (24,81%), ОИК №17 (Ленинский) — Алексей Ионов (56,84%), ОИК №18 (Комсомольский) — Сергей Кожевников (32,29%), ОИК №19 (Ряжский) — Андрей Гурьянов (26,08%), ОИК №20 (Зареченский) — Михаил Ларкин (47,22%).

По округу №8 (Глушанковский) большинство голосов набрал Владимир Тимаков («РОС», 28,57%).

Мандаты распределятся следующим образом: «Единая Россия» — 26, КПРФ — 3, ЛДПР — 2, «Справедливая Россия» — 2, «Партия пенсионеров» — 1, «РОС» — 1.

Явка на выборы в Тульскую городскую Думу составила 24,74%.

Оппозиционные кандидаты от партии «Яблоко» не получили мандаты в Тульской городской Думе. В региональном отделении партии назвали это политическим решением.

«Сегодня ночью было принято политическое решение ЯБЛОКО в Тульскую городскую Думу не пускать. На всех участках, с которых мы получили протоколы, нет ни одного, где у нас меньше 5%. Зато там, где наших наблюдателей не было, есть, например, „чудесные“ участки с 73% за ЕР, при том, что по городу у них 35%.

Да, мы не хотим быть, как остальные партии-поддавалки. Если мы выдали направления наблюдателям ГОЛОСа или другим партиям, мы не будем их отзывать; если мы считаем, что Тулу продали московской мусорной мафии, то мы будем об этом говорить в наших агитационных роликах. Как бы кто не хотел нам это запретить. Такие команды единомышленников, как Тульское ЯБЛОКО областному и городскому руководству не нужны. Им нужны те, кто всегда хочет вышагивать в строю.

Лишившись почти всех одномандатников на стадии регистрации, не получив ни минуты бесплатного времени на областном ТВ, мы честно провели агитационную кампанию. Результат мы видим в лежащих у нас на столах протоколах. По быстро введённым данным на областных выборах, Партия ЯБЛОКО на территории Тулы преодолела барьер. Но чиновники всю ночь выкруживали цифры в городских протоколах, опуская нас ниже 5%. Правила игры таковы, что честная и самостоятельная партия выиграть у всей этой машины сегодня не может.

Хотя мы знаем, туляки проголосовали за фракцию демократов в городской Думе. Но увы, главное слово в нашем городе не за туляками. Но так будет не всегда! Спасибо всем нашим избирателям, спасибо всей нашей команде кандидатов, спасибо всем, кто поддерживал. Мы получили очередной удар, но сдаваться не будем. Россия будет свободной! Тула будет свободной!» — написал лидер тульского «Яблока» Владимир Дорохов на своей странице в фейсбуке.