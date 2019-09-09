В Тульскую областную Думу прошли 27 кандидатов «Единой России»

В избирательной комиссии Тульской области подвели итоги выборов в региональную Думу по одномандатным избирательным округам.



В Тульскую областную Думу седьмого созыва проходят 21 одномандатник от «Единой России»: Денис Бычков (57,62%), Александр Рем (70,80%), Николай Попов (60,31%), Марина Белькова (66,87%), Екатерина Толстая (45,92%), Егор Атанов (68,05%), Михаил Грязев (68,49%), Юрий Кондрашов (48,44%), Николай Воробьёв (63,73%), Дмитрий Афоничев (57,23%), Юрий Цкипури (39,87%), Сергей Судницын (33,98%), Игорь Панченко (52,35%), Сергей Харитонов (56,43%), Михаил Иванцов (45,91%), Илья Курилов (39,42%), Алексей Эрк (63,34%), Алексей Альховик (37,67%), Сергей Белов (53,87%), Дмитрий Коженкин (62,50%), Галина Алёшина (66,05%).

Также победу по одномандатным округам одержали Александр Балберов из ЛДПР (36,17%), Андрей Мазов из «Партии роста» (33,34%) и Сергей Гребенщиков из «Справедливой России» (30,85%).

Остальные 12 мандатов распределяются по единому избирательному округу: 6 из них получила «Единая Россия», 2 — КПРФ, по 1 — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России».

Голоса распределились следующим образом: 50,27% — «Единая Россия», 14,49% — КПРФ, 10,39% — ЛДПР, 7,09% — «Справедливая Россия», 5,93% — «Партия пенсионеров», 5,67% — «Коммунисты России», 2,30% — «Яблоко».

Явка на выборы в Тульской области составила 31,87%.