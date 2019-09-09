В Кимовске пенсионер застрелил таксиста из-за громкой музыки

В Кимовске Тульской области 65-летний пенсионер убил таксиста из-за того, что тот слушал слишком громкую музыку.



Происшествие случилось днём 8 сентября на улице Ленина у дома №36. 41-летний таксист сидел в автомобиле ВАЗ-2115 и слушал музыку. Один из жильцов подошёл к нему и сделал замечание, таксист резко ответил, после чего пенсионер ушёл, а вернулся обратно уже с двухстволкой, которую разрядил в упор в голову обидчика. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Орудием стало охотничье ружьё, у владельца есть охотничий билет. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.