По Пролетарскому округу Тулы распространилась вонь

Жители Тулы жалуются на крайне неприятный запах, распространившийся по Пролетарскому округу.



Как сообщают туляки, запах фекалий чувствуется сразу в нескольких точках округа.

В соцсетях жители отмечают, что жутко пахнет на улицах Бондаренко, Калинина, Кирова, Шухова, Хворостухина, в посёлке Молодёжный.

«С утра пахнет капец, сначала возле дежурки, потом по всему району, всё проверил, и ботинки, и пол в машине, а нет — воняет по району», — написал один из туляков.

Жители предполагают, что вонь идёт с очистных или с места сброса отходов, некоторые шутят, что запахло после объявления результатов выборов, которые прошли 8 сентября.