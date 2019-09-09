В Алексине разрушается школа, в прошлом году отметившая 100-летний юбилей (фото)

Жители Алексина пожаловались на разрушение школы №9 в микрорайоне Петровское.



Как отмечают алексинцы, ступеньки школы находятся в аварийном состоянии, осыпается фундамент.

Школа была открыта в здании 1892 года постройки, принадлежавшем Петровскому зеркальному заводу. В 1935 году состоялся первый выпуск десятиклассников – всего 13 человек. Эта школа была и остаётся единственной в микрорайоне Петровское.

В 2018 году Петровская школа отмечала своё 100-летие. За свою историю школа выпустила более 11 тысяч человек. Среди выпускников школы — дипломаты, учёные, работники МВД, врачи, краеведы, спортсмены, деятели культуры: член Союза писателей России Юрий Холопов, поэты Ольга Павлова, Анатолий Рязанцев, Сергей Бодров, художники Горчаков Сергей и Светлана Раджабова, заслуженный мастер спорта Владимир Гуров.













